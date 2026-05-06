كيف أثرت الحرب على إمدادات الرقائق الإلكتروني ؟

شهدت صناعة التكنولوجيا العالمية في الآونة الأخيرة تحولات كبيرة نتيجة للأزمة المستمرة في الطاقة والحرب العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. بدأت هذه الأزمة تتفاقم بسبب استهداف المنشآت البتروكيماوية الحيوية في إيران، وهو ما أثر بشكل مباشر على سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية، والتي تعد من المكونات الأساسية في صناعة الهواتف الذكية والحواسيب الحديثة والسيارات الكهربائية.

بداية الأزمة كانت واضحة مع انقطاع إمدادات مادة الراتنج عالية النقاء، وهي مادة أساسية في صناعة اللوحات الإلكترونية المطبوعة، مما دفع أسعار هذه اللوحات إلى الارتفاع بنسبة كبيرة وصلت إلى 40% خلال شهر أبريل الماضي. هذه الأزمة لم تقتصر على الرقائق الإلكترونية فحسب، بل امتدت لتشمل أسعار النحاس وغيره من المواد الأساسية التي تدخل في عملية تصنيع الأجهزة الإلكترونية، حيث قفزت أسعار النحاس بنسبة 30%.

الضغوط على مصانع الإلكترونيات لم تتوقف عند الأسعار فحسب، بل تمثلت أيضًا في تزايد أزمات الطاقة التي أدت إلى تباطؤ عمليات التصنيع والشحن، مما جعل هذه الصناعات تعاني من تأخيرات كبيرة في تسليم المنتجات، وارتفاع تكاليف التشغيل. هذه الزيادة في التكاليف انعكست بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمنتجات، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الحوسبة المتقدمة.

النقص المستمر في المواد وعدم الاستقرار في أسعار الشحن قد يعجل من صعوبة التنبؤ بأسعار الأجهزة الإلكترونية في المستقبل القريب. وبذلك، فإن المستهلكين قد يواجهون زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة لهذه الظروف غير المستقرة. في الوقت ذاته، يلاحظ الخبراء أن هذه الأزمة قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، حيث تشير التوقعات إلى أن تأثيرات هذه الصدمة قد تمتد حتى عام 2027.

التحديات الأكبر تأتي من الاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة، خاصة في الدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، مما جعل هذه الاقتصادات أكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة. كما يلاحظ الخبراء أن الشركات الكبرى بدأت في البحث عن تنويع مصادر الإنتاج وتقليل اعتمادها على الممرات البحرية الحساسة التي باتت عرضة للتهديدات في ظل التصعيد العسكري.

تتزايد المخاوف من استمرار الضغط على سوق الرقائق، وهو ما يعني أن القطاع الصناعي العالمي سيظل يواجه تحديات ضخمة قد تؤثر بشكل غير مباشر على المستهلكين في المستقبل القريب. ومن هنا، فإن الحاجة إلى ابتكار حلول وتقنيات جديدة لضمان استقرار سلاسل التوريد وتوفير بدائل فعالة للطاقة باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى.