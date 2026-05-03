المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: يطالب بتحرك دولي للإفراج عن الصحفيين المعتقلين

يعرب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن تضامنه الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحمايتهم.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، ما زال 45 صحفيًا فلسطينيًا رهن الاعتقال، فيما تجاوز عدد الصحفيين المعتقلين منذ أكتوبر 2023 أكثر من 220 صحفيًا وصحفية. وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة متصاعدة تهدف إلى استهداف دور الصحفيين في توثيق الأحداث ونقل الحقيقة.

ويحذر المركز من أن الصحفيين المعتقلين يواجهون ظروفًا صعبة داخل السجون، تشمل الاعتقال الإداري، العزل، سوء المعاملة، الإهمال الطبي، والحرمان من الزيارات.

ثمن المركز جهود الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون عملهم بشجاعة تحت التهديد، نطالب بتحرك دولي عاجل للإفراج عنهم وحمايتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهة انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد حرية الصحافة.