شهيد وإصابات في اقتحام الاحتلال لنابلس

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 45 آخرون إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لوسط مدينة نابلس اليوم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن من بين الإصابات 5 إصابات بالرصاص الحي، تم الإعلان عن استشهاد أحد المصابين، بينما تعرض 40 آخرون للإصابة بالغاز المسيل للدموع.

تم نقل 10 من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تم معالجة البقية ميدانيًا.

وشهدت المدينة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث قام الجنود بإطلاق الرصاص الحي والغازات السامة على المتظاهرين والنساء والأطفال في المنطقة، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات في صفوف المدنيين