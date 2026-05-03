محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال قادة أسطول الصمود العالمي

قامت محكمة الصلح في عسقلان اليوم بتمديد اعتقال ناشطي أسطول الصمود العالمي، تياغو دي أفيلا وسيف أبو كشك، لمدة يومين إضافيين حتى يوم الثلاثاء 5 مايو/أيار 2026.

ويأتي هذا القرار عقب اختطافهما بشكل غير قانوني من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية يوم 30 أبريل/نيسان.

في جلسة المحكمة، طلب ممثل الادعاء الإسرائيلي تمديد الاعتقال لمدة أربعة أيام إضافية، مشيرًا إلى تهم مثل مساعدة العدو في زمن الحرب، والاتصال بعميل أجنبي، والعضوية في منظمة إرهابية وتقديم خدمات لها، بالإضافة إلى نقل ممتلكات لمنظمة إرهابية.

من جانبها، جادلت المحاميتان من مؤسسة “عدالة”، هدى أبو صالح ولبنى طمّة، أمام المحكمة بأن العملية القانونية بأكملها معيبة وغير قانونية، مشيرتين إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لتطبيق هذه التهم على مواطنين أجانب في المياه الدولية.

كما أكدت المحاميتان أن الدولة تستخدم هذه التوصيفات الأمنية الانتقامية ضد ناشطين إنسانيين، وطالبتا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما.

وأضافت “عدالة” أنه لم يتم اختطاف الناشطين فقط، بل تعرضا لإساءة جسدية ترقى إلى مستوى التعذيب، شملت الضرب والعزل في الحبس الانفرادي وتغطية أعينهما لعدة أيام في البحر.

وتؤكد “عدالة” أن الناشطين لم يتم توجيه أي تهم رسمية لهما بعد، وما زالا في مرحلة التحقيق، وسيتم نقلهما مجددًا إلى مركز احتجاز شكمة في إسرائيل، حيث ما زالا محتجزين في العزل الانفرادي.

كما يواصل الناشطان إضرابهما عن الطعام احتجاجًا على احتجازهما غير القانوني وسوء المعاملة.