تداعيات الحرب الإيرانية على قطاع الصحة والدواء

أثرت الحرب المستمرة في إيران بشكل كبير على سلاسل إمداد الصحة والدواء العالمية، حيث انعكست تداعياتها على الاقتصادات الكبرى، متسببة في اختناقات مزدوجة في مسارات حيوية عبر الخليج. وأدى التصعيد العسكري إلى تراجع كبير في حركة التجارة عبر مضيق هرمز والمجال الجوي، مما أثر سلبًا على قدرة نقل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى العديد من الدول.

وحسب تقرير منشور على منصة “ثينك غلوبال هيلث”، تراجع النشاط التجاري عبر المضيق بنسبة 90% حتى منتصف مارس 2026، في حين انخفضت قدرة الشحن الجوي بنسبة 79%، مما أسفر عن انخفاض في السعة العالمية بنسبة 22%. وهذا يظهر تزايد تأثير الحرب على الأمن الصحي العالمي، حيث أصبح الأمن الدوائي أكثر هشاشة، نتيجة الاعتماد على مسارات محدودة ومراكز عبور استراتيجية.

تمثل دول مجلس التعاون الخليجي نقطة عبور رئيسية لسلاسل الإمداد الدوائية، حيث يقدر تحليل “ثينك غلوبال هيلث” قيمة الصناعة الدوائية في المنطقة بحوالي 23.7 مليار دولار، مع الاعتماد الكبير على واردات تمر عبر مضيق هرمز والمجال الجوي الخليجي. وعلى الرغم من محاولات بعض شركات الأدوية للبحث عن مسارات بديلة عبر مطارات مثل جدة والرياض أو عبر إسطنبول وعمان، تبقى هذه الحلول أكثر تعقيدًا وأعلى تكلفة.

وتزداد حدة التأثيرات على الأدوية الحساسة مثل اللقاحات والإنسولين، حيث تتطلب هذه الأدوية شحنًا سريعًا ضمن درجات حرارة محددة، وهو ما يجعلها عرضة للتلف في حالة تعطل خطوط النقل الجوي. وعلى الرغم من وجود مخزونات احتياطية، فإن الأزمة قد تؤدي إلى ارتفاع كلفة الشحن والتأمين، مما يرفع من أسعار الأدوية للمستهلكين في المدى القريب.

أما بالنسبة للإمدادات الإنسانية، فقد تأثرت بشكل واضح، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توقف عمليات مركز دبي اللوجستي في مارس 2026، مما أدى إلى تعذر وصول إمدادات صحية طارئة بقيمة 18 مليون دولار. هذا التوقف أدى أيضًا إلى تعطيل شحنات أخرى أساسية، بما في ذلك الأدوية الضرورية لغزة.

تستمر الأزمة في التأثير على مبيعات الأدوية واللوجستيات الصحية، ويظل السؤال قائمًا حول قدرة النظام العالمي على تجاوز هذه الاختناقات في المستقبل القريب.

المصدر : الجزيرة