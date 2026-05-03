المكتب الإعلامي الحكومي يؤكد دعم الصحفيين وحرية العمل الإعلامي

وجه المكتب الإعلامي الحكومي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من مايو، تحية وتقديرًا للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، خاصة العاملين في قطاع غزة، مشيدًا بدورهم في نقل الأحداث وتوثيق الوقائع رغم الظروف الميدانية الصعبة والتحديات الإنسانية القاسية.

وقال المكتب إن الصحفيين الفلسطينيين جسدوا خلال الفترة الماضية نموذجًا مهنيًا وإنسانيًا في إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم، من خلال تغطية الأحداث الميدانية في ظل مخاطر كبيرة وتحديات متواصلة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي دعمه الكامل لرسالة الصحافة الحرة والنزيهة، وحق الصحفيين في العمل بحرية وأمان وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية العاملين في المجال الإعلامي.

وأشار إلى أن الصحفيين يواصلون أداء واجبهم المهني في نقل الوقائع من الميدان رغم الظروف الصعبة، بما يسهم في إطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري على الأرض.

واختتم المكتب بالتأكيد على تقديره للجهود التي يبذلها الصحفيون والإعلاميون، وتثمينه لصمودهم واستمرارهم في أداء رسالتهم الإعلامية