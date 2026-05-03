حماس: جرائم الاحتلال بحق الصحفيين لن تحجب حقيقة إرهابه في فلسطين

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين لن تحجب حقيقة إرهابه وإجرامه في فلسطين، مؤكدة أن الإعلام لعب دوراً محورياً في نقل الحقيقة ومواجهة الدعاية الإسرائيلية، في ظل استمرار استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة.

وجاء ذلك في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2026، حيث أشارت الحركة إلى أن الاحتلال يواصل استهداف الصحفيين عبر القتل المباشر والاعتقال والمنع من التغطية، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وأضافت حماس أن عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 262 صحفياً، إلى جانب وجود نحو 50 صحفياً معتقلين في سجون الاحتلال، يتعرضون، بحسب البيان، للتعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى أكثر من 500 جريح ومصاب.

واتهم البيان سلطات الاحتلال بمنع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب، معتبرًا أن ذلك يهدف إلى تقييد التغطية الإعلامية ومنع نقل الواقع الميداني للعالم.

وأكدت الحركة أن استهداف الصحفيين يشكل، وفق البيان، محاولة لإسكات الرواية الفلسطينية، في ظل استمرار نقل الصحفيين لمعاناة السكان رغم المخاطر الكبيرة.

ودعت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، والضغط للإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن استهداف الإعلاميين.

كما طالبت بالسماح الفوري بدخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة لضمان نقل الأحداث بشكل مباشر للرأي العام العالمي.