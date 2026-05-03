استشهاد طفل في خانيونس وقصف مدفعي في أنحاء القطاع

استشهد طفل فلسطيني، الأحد، جراء استهدافه بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس، في ظل استمرار الانتهاكات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الطفل رياض ناجي نمر أبو نمر (15 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر”، في منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي المدينة.

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال تصعيدها في مختلف مناطق القطاع، حيث استهدف القصف المدفعي حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشرقية للمدينة.

كما شملت الاعتداءات قصف بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى استهداف المنطقة الواقعة بين مدينتي خان يونس ورفح جنوباً.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من استشهاد المواطن محمد السيد سليمان سبيتان، الذي ارتقى السبت إثر استهداف جوي في محيط أبراج القسطل شرقي دير البلح، إلى جانب استشهاد الشاب عمار طلال أحمد أبو شاب بنيران قوات الاحتلال في منطقة السطر الشرقي شمالي خان يونس.

وبحسب المعطيات الميدانية، بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 828 شهيداً و2,342 مصاباً، إضافة إلى انتشال 767 جثماناً من مناطق متفرقة في القطاع، في ظل استمرار التصعيد العسكري