محدث: مسيّرة حزب الله تُصيب 12 جنديًا (إسرائيليًا)

أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 12 جندياً بجروح متفاوتة إثر انفجار طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله استهدفت آلية مدرعة قرب بلدة شوميرا في الجليل الغربي، شمالي فلسطين المحتلة.

وذكر الجيش أن الحادثة وقعت خلال نشاط ميداني في المنطقة الحدودية، مشيراً إلى أن المصابين نُقلوا لتلقي العلاج، دون الكشف عن طبيعة إصاباتهم بشكل مفصل. في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من حزب الله حول العملية.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة هجمات نفذها حزب الله خلال الأيام الماضية باستخدام طائرات مسيّرة ومحلقات انقضاضية استهدفت مواقع عسكرية وآليات على طول الحدود، ما أدى إلى تسجيل إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

