عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية



اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذت مجموعات المستوطنين اقتحامها للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، وأدوت طقوسا تلمودية في باحاته.

وأظهرت مشاهد مستوطنا يقرأ نصوصاً دينية توراتية تتضمن شعارات تهويدية، ضمن الطقوس التلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

ويرتقب المسجد الأقصى عدوانا واسعا خلال شهر مايو القادم، في عدة مناسبات دينية أبرزها ذكرى احتلال القدس في 15 مايو والذي يصادف يوم جمعة وما يتضمنه من مسيرة أعلام.

وفي تحريض متواصل، نشر مستوطن دعوة تحريضية كتب فيها: "أين سنكون في يوم القدس؟ سنكون على جبل الهيكل"، في إطار حشد المستوطنين لرفع أعلام الاحتلال داخل المسجد الأقصى، ضمن محاولات مستمرة لفرض هيمنة على المدينة المقدسة.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية والمقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والحشد داخل المسجد، للتصدي لمخططات التهويد والسيطرة والتقسيم الزماني والمكاني.

وأكدت الدعوات أن الرباط والحشد في المسجد هو الوسيلة الأهم لإفشال مخططات الاحتلال، والعائق الأكبر أمام محاولات فرض واقع جديد داخل باحات المسجد.