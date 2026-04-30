المكتب الإعلامي: الاحتلال يرتكب 377 خرقًا خلال أبريل ويتعمد تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل 2026، محملاً الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تداعياتها الإنسانية والأمنية.

وقال المكتب، في بيان صحفي إن إجمالي الخروقات بلغ (377) خرقاً خلال الشهر، أسفرت – بحسب البيان – عن استشهاد (111) فلسطينياً وإصابة (376) آخرين، واصفاً ذلك بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني” وتقويض لجهود تثبيت التهدئة.

وأضاف البيان أن الجانب الإنساني شهد أيضاً تراجعاً كبيراً في إدخال المساعدات، إذ لم تتجاوز الشاحنات التي دخلت قطاع غزة (4503) شاحنات من أصل (18 ألفاً) متفق عليها، بنسبة التزام بلغت نحو 25%.

وفي ملف الوقود، أشار المكتب إلى دخول (187) شاحنة فقط من أصل (1500) شاحنة متفق عليها، ما اعتبره “تراجعاً حاداً” أثّر على القطاعات الحيوية، خصوصاً الصحة والمياه والطاقة.

كما لفت البيان إلى أن حركة السفر شهدت قيوداً، حيث تم تسجيل (1567) مسافراً ذهاباً وإياباً من أصل (6000) متفق عليهم، بنسبة التزام بلغت 26%.

واعتبر المكتب الإعلامي أن هذه المؤشرات تعكس “فشلاً في تنفيذ بنود الاتفاق واستمراراً في المماطلة”، محذراً من تداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ودعا البيان الأطراف الراعية للاتفاق والوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام الكامل ببنود الاتفاق، مطالباً بتسريع إدخال المساعدات والوقود وفتح المعابر بشكل منتظم.

كما حمّل المكتب الإعلامي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف ما وصفه بـ”الخروقات المستمرة” وضمان حماية المدنيين في قطاع غزة.