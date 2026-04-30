أمن المقاومة ينفذ كمينًا محكمًا ضد المليشيات العميلة جنوب خانيونس

أعلنت قوة “رادع” التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة تنفيذ كمين جنوب مدينة خانيونس، استهدف عناصر ”العصابات العميلة” بعد تقدمهم من “المنطقة الصفراء”، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وقالت القوة، في بيان، إن طيران الاحتلال والمدفعية تدخلا خلال العملية عبر قصف مكثف للموقع، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصرها، فيما انسحب بقية المقاتلين “بسلام بعد تنفيذ المهمة”.

وفي سياق متصل، حيّت “رادع” ما وصفته بـ”هبّة أهالي مخيم البريج”، الذين تصدوا مساء الأربعاء لعناصر من هذه المجموعات خلال اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم قرب “المنطقة الصفراء” شرق المخيم، رغم وجود غطاء من قوات الاحتلال.

وأكدت القوة أن هذه المجموعات “تتحرك تحت حماية الاحتلال”، معتبرة أن التصدي الشعبي والميداني لها يساهم في إحباط مخططاتها، ومشددة على استمرار ملاحقتها “حتى اجتثاثها بالكامل”.

وختمت بيانها بالتأكيد أن “دماء الشهيد لن تذهب هباءً”، وأنها ستكون “دافعًا لمواصلة ملاحقة المتعاونين”