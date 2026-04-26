محاولة لاغتيال ترامب في حادثة إطلاق مار خلال حفل عشاء للبيت الأبيض

شهد حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن حادثًا أمنيًا مفاجئًا، دفع عناصر الحماية إلى إجلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى، إلى جانب عدد من كبار الضيوف، من موقع الحفل بشكل عاجل.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية، جاء قرار الإخلاء بعد سماع أصوات إطلاق نار داخل محيط الفندق الذي يحتضن الفعالية، فيما أوضحت شبكة «سي بي إس نيوز» أن التعامل مع الموقف تم ضمن إجراءات أمنية فورية لاحتواء التهديد.

من جهتها، نقلت «فوكس نيوز» عن مصدر أمني أن السلطات ألقت القبض على شخص مسلح داخل بهو فندق واشنطن هيلتون، حيث كان الحفل يُقام.

وفي تصريح لاحق، أكد ترامب توقيف المشتبه به، مشيرًا إلى أنه أوصى باستمرار الحفل، مع الالتزام بتعليمات أجهزة إنفاذ القانون التي تقيّم الوضع الأمني.

وأشاد الرئيس الأمريكي بسرعة استجابة جهاز الخدمة السرية وبقية الأجهزة الأمنية، معتبرًا أنها تعاملت بكفاءة مع الحادث.

في المقابل، أفادت «سي إن إن» نقلًا عن مصادر مطلعة بأن الجهات الأمنية لا تميل إلى عودة ترامب إلى الحفل رغم رغبته في ذلك، بينما ذكرت «نيويورك تايمز» أن الرئيس غادر الفندق الذي استضاف المناسبة