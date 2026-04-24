 الشرطة تؤمن عرساً جماعياً وسط قطاع غزة

أمّنت الإدارات الشُرطية بوزارة الداخلية والأمن الوطني في المحافظة الوسطى، فعاليات العرس الجماعي “ثوب الفرح 2”، الذي نُظم مساء اليوم الجمعة، في مدينة دير البلح بدعم وتنظيم من مؤسسات خيرية، وبمشاركة 300 عريس وعروس، وسط أجواء احتفالية.

وانتشرت الإدارات المختصة قبل بدء الحفل بساعات، وفق خطة انتشار شملت محيط مكان الحفل والطرق المؤدية إليه، حيث عملت على تنظيم حركة السير لمنع الازدحام وضمان انسيابية الوصول إلى مكان الحفل.

كما شاركت الأجهزة الشُرطية في تنظيم الحضور وتأمين محيط الاحتفال والحفاظ على النظام العام، بما يضمن سير الحفل بأجواء آمنة ومنظمة.