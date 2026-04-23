استشهاد صحفية في لبنان

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، مساء الأربعاء، استشهاد الصحفية آمال خليل إثر اعتداء إسرائيلي استهدفها أثناء قيامها بعملها الصحفي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في بيان سابق بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة الصحفية زينب فرج.

ووفق المعلومات، بقيت محاولات إنقاذ آمال خليل متواصلة بعد احتجازها تحت الأنقاض، قبل أن يُعلن لاحقًا عن استشهادها متأثرة بإصابتها.

وأوضحت الوزارة أن خليل وزميلتها فرج لجأتا إلى منزل مجاور عقب الغارة الأولى، إلا أن الاستهداف تكرر وطال المكان الذي احتمتا به.

كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال أعاقت عمل فرق الإسعاف، حيث استهدفت سيارة تابعة للصليب الأحمر بإطلاق النار وقنبلة صوتية أثناء محاولتها نقل المصابين، ما حال دون انتشال خليل، في حين جرى نقل فرج إلى المستشفى مع جثماني الشهيدين.

وأدانت وزارة الصحة اللبنانية هذه الممارسات، معتبرة أنها تمثل خرقًا فاضحًا ومزدوجًا، من خلال عرقلة عمليات الإنقاذ واستهداف سيارة إسعاف تحمل بوضوح شارة الصليب الأحمر.