مقترح أمريكي للفيفا باستبدال منتخب إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، استنادًا إلى تقارير إعلامية دولية، بأن باولو زامبولي، المبعوث المرتبط بإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، طرح فكرة على الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تدعو إلى استبدال منتخب إيران بنظيره الإيطالي في نهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن الطرح جاء في سياق اتصالات غير رسمية، حيث يستند إلى وجهة نظر شخصية ترى أن إيطاليا، المتوجة باللقب العالمي أربع مرات، أحق بالتواجد في البطولة، دون أن يكون لذلك أي طابع رسمي أو صفة تنفيذية داخل أروقة الفيفا.

في المقابل، أكدت مصادر إيرانية خلال الأيام الماضية تمسك منتخب بلادها بحقه في المشاركة، مشددة على أن الاستعدادات للمونديال تسير بشكل طبيعي، وأنه لا توجد أي جهة مخولة بإقصاء الفريق من المنافسات.

ووفق نظام الاستضافة الثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من المنتظر أن تُقام مباريات إيران في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية، حيث ستواجه منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر.

ويأتي هذا الطرح في ظل توتر سياسي متصاعد ومخاوف من تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران، ما أضفى طابعًا سياسيًا على القضية، رغم تأكيدات بأن المقترح لا يتعدى كونه فكرة غير ملزمة حتى الآن.

ولم يصدر عن الفيفا أي موقف رسمي بشأن هذه المزاعم، في وقت تشير فيه المعطيات الحالية إلى عدم حدوث أي تغيير على قائمة المنتخبات المتأهلة، مع استمرار إدراج إيران ضمن المشاركين في البطولة بشكل طبيعي.