اعتقال عميل وتصوير غرف الجرحى.. أمن المقاومة يحبط عملية داخل مستشفى الأقصى

أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة، إحباط محاولةٍ لتنفيذ عملٍ تخريبي داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأوضح أمن المقاومة، عبر منصة الحارس التابعة له، أن العصابات العميلة كانت تخطط لتنفيذ عملية تخريبية داخل المستشفى، من خلال اتخاذ مجموعة من المواطنين دروعًا بشرية لاقتحامه واختطاف عددٍ من المصابين والجرحى، تمهيدًا لتسليمهم للاحتلال.

ووفق ما سمح بنشره من تفاصيل المخطط، فإن العملية كانت بتكليفٍ مباشرٍ من مخابرات الاحتلال، حيث قدّم أحد ضباط المخابرات وعودًا لمجموعة من هذه العصابات بتوفير غطاءٍ جويٍ لها خلال تنفيذ العملية.

وفي السياق ذاته، كشف أمن المقاومة عن اعتقال عميلٍ لمخابرات الاحتلال، اعترف بتصوير أماكن غرف الجرحى والمصابين داخل المستشفى.

وثمّن قياديٌ في أمن المقاومة الدور الشعبي في اعتقال أحد العملاء، وهو ما أسهم في كشف وإحباط المخطط التخريبي.

وأكد القيادي الأمني استمرار ملاحقة وتفكيك العصابات العميلة ومحاسبتها على جرائم القتل والترهيب والنهب التي ارتكبتها بحق المواطنين، متوعدًا بتعاملٍ غير مسبوق في حال إقدام هذه العصابات على تنفيذ عمليات مشابهة للمخطط المُحبط.

وتقدّر المقاومة أن هذه المحاولة التخريبية، التي نجح أمن المقاومة في إحباطها، تأتي في سياق محاولات الاحتلال تخريب المفاوضات الجارية والعودة إلى العدوان على قطاع غزة.