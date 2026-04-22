شباب الأهلي يطالب بإعادة مباراته أمام ماتشيدا بعد إلغاء هدف مثير للجدل

طالب «شباب الأهلي» الإماراتي بإعادة مباراته أمام «ماتشيدا زيلفيا» الياباني، والتي خسرها 0-1، الثلاثاء، في جدة، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم؛ لوجود خطأ فني ارتكبه الحَكم بإلغاء هدفٍ سجّله، وفق ما كشف مصدر في النادي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء.

وتقدم «ماتشيدا زيلفيا» عبر يوكي سوما (12)، واعتقد «شباب الأهلي» أنه سجل هدف التعادل مع قرب نهاية المباراة عبر غيليرمي بالا (90+3)، لكن الحَكم الأسترالي شون إيفانس ألغاه بعد العودة إلى حَكم الفيديو المساعد «في إيه آر»، بداعي تنفيذ الفريق الإماراتي رمية تماسّ جاء منها الهدف قبل إجراء الفريق الياباني عملية تبديل أحد لاعبيه.

وقال مصدر في «شباب الأهلي»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «جرى تقديم مذكرة اعتراض رسمية من قِبل النادي، وقَبل مغادرة الفريق ملعب المباراة».

وتابع: «تتضمن المذكرة طلب (شباب الأهلي) إعادة المباراة، لذلك تقرر إبقاء الفريق في جدة إلى حين البتّ بطلبنا».

وتُقام المباراة النهائية، السبت، وتجمع «ماتشيدا زيلفيا» مع «الأهلي» السعودي، حامل اللقب.

وأصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بياناً، الأربعاء، أكد فيه «دعمه نادي شباب الأهلي في أي خطوةٍ يتخذها من أجل الحفاظ على حقوقه»، داعياً الاتحاد الآسيوي إلى «اختيار أطقم حكام مناسبين للبطولات التي ينظمها».

واعترض لاعبو «شباب الأهلي» بشدة بعد نهاية المباراة، ونال حارس المرمى حمد المقبالي بطاقة حمراء بعد توجيهه انتقادات للحَكم.

وقال المقبالي: «الحَكم كان يريد أن نخرج (من البطولة)، ونجح في ذلك».

من جهته، قال البرتغالي باولو سوزا، مدرب «شباب الأهلي»: «الحَكم ظلم (شباب الأهلي) وألغى هدفاً صحيحاً بخطأ فني فادح، فهو مَن سمح باستئناف اللعب، فلماذا ألغى الهدف بعد ذلك؟!».

وتابع: «مستوى الجميع متطور في هذه المرحلة من البطولة إلا التحكيم».