مركز "شرطة الشرقية" في خانيونس يوقف مطلق نار خارج إطار القانون

أوقف مركز شرطة الشرقية في محافظة خانيونس شخصًا أقدم على إطلاق النار من سلاح من نوع "كلاشنكوف" خارج إطار القانون خلال مناسبة عائلية في منطقة الاختصاص، وتمكّن من ضبط السلاح المستخدم.

وفي التفاصيل، أفاد مدير مركز الشرقية أن الشرطة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار كثيف من سلاح "كلاشنكوف" داخل مناسبة عائلية، مما استدعى تحركًا فوريًا لطواقم المركز إلى مكان الواقعة للتعامل معها.

وأوضح أن قوة من المركز باشرت إجراءاتها الميدانية فور الوصول، حيث تمكنت من تحديد هوية مطلق النار وتوقيفه، إضافة إلى مصادرة السلاح المستخدم.

وأشار مدير مركز الشرقية إلى إحالة الموقوف مع المضبوطات إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول.