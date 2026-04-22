لجان المقاومة: جرائم المستوطنين في المغير استمرار لمسلسل الفاشية الصهيونية

قالت لجان المقاومة في فلسطين إن الجرائم الدموية الوحشية التي نفذتها عصابات المستوطنين الصهاينة في قرية المغير، والتي استهدفت مدرسة ومحيطها، تمثل استمرارًا لمسلسل الجرائم الفاشية للمنظومة الإجرامية الصهيونية.

وأضافت في تصريح صحفي، أن ارتقاء عدد من الشهداء في قرية المغير بفعل جرائم واعتداءات المستوطنين، بدعم وحماية من الجيش الصهيوني، يكشف عن قمة التوحش والفاشية والإجرام في المجتمع الصهيوني، المتعطش للدماء وقائم على القتل والمجازر والإبادة والتطهير العرقي بهدف اقتلاع الفلسطيني من أرضه.

ودعت لجان المقاومة أبناء الشعب الفلسطيني وشبابه الثائر في الضفة الغربية إلى تشكيل لجان حماية شعبية من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، وصد هجمات المستوطنين ومجابهتهم وإفشال مخططاتهم.